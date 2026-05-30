Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle kurtarıldı.
MERSİN (İGFA) - Mersin'de Kargıpınarı Mahallesi'nde yer alan Altunkum Sahil Sitesi'nde 1. katta oturan bina sakini banyosundaki havalandırma penceresinden gelen kedi seslerini duyunca durumu TEKSİN uygulaması aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbarın Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi AKOM Bilgi Sistemi'ne iletilmesinin ardından adrese arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bina çatısındaki havalandırma bacası üzerine makara sistemli bir istasyon kurdu. Bir itfaiyeci, iple erişim tekniğini kullanarak yaklaşık 17 metre derinliğindeki dar alana indi. Oldukça zorlu koşullar altında yürütülen operasyonda itfaiyeci, kediyi dikkatlice kavrayarak güvenli biçimde yukarı çıkardı.
Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından bina sakinlerine ait olan kedi, sağlık durumu kontrol edilerek sahibine teslim edildi.