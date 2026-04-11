Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), televizyonların gündüz kuşağında yayınlanan ve özel hayatı konu alan programlara yönelik yasak talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ye sundu. Teklifin detaylarına ulaşıldı; düzenlemenin kapsamı ve olası etkileri netleşmeye başladı.

Teklif, MHP Zuhal Karakoç Dora tarafından hazırlandı. Karakoç, hem gündüz kuşağı programlarında hem de bazı haber bültenlerinde yer alan içeriklerin “aile mahremiyetini ihlal ettiği” ve toplum yapısına zarar verdiği gerekçesiyle düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Hangi Programlar Hedefte?

Türkiye’de gündüz kuşağı reytinglerinin zirvesinde yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da gibi programlar, milyonları ekran başına toplarken, MHP’nin sunduğu yasa teklifi bu tür yapımların geleceğini doğrudan etkileyecek.

Teklifte doğrudan isim geçmese de, içerik tanımları itibarıyla aşağıdaki formatlar öne çıkıyor:

Aile içi kriz ve yüzleşme programları

Kayıp/aranan kişi dosyaları üzerinden dramatizasyon yapan yapımlar

Aldatma, şiddet ve özel hayat ifşasına dayalı yayınlar

Stüdyo içi “canlı yüzleştirme” kurguları

Sektör kaynakları, bu tanımın Türkiye’de yüksek reyting alan bazı gündüz kuşağı programlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Haber Bültenleri de Kapsamda

Düzenleme yalnızca programları değil; “özel hayatın teşhiri” içeren bazı magazinel haber paketlerini de kapsıyor. Bu durum, ana haber bültenlerinde kullanılan dil ve içerik tercihlerini de değiştirebilir.

RTÜK Verileri: En Çok Ceza Alan İçerikler

Yayın denetimlerinde öne çıkan başlıklar (sektör ve geçmiş kurul kararları baz alınarak):

Toplumsal değerlere aykırılık

Aile yapısına zarar veren içerik

Şiddetin/istismarın normalleştirilmesi

Kişilik haklarının ihlali

Uzmanlara göre yeni teklif yasalaşırsa, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yaptırımları para cezasından program durdurmaya kadar genişleyebilir.

Medya Düzenlemesinde Yeni Eşik

Teklifin mimarı Zuhal Karakoç Dora, gerekçede “aile mahremiyetinin korunması” vurgusu yapıyor. Kulislerde ise bunun, televizyon yayıncılığına dönük daha geniş bir çerçeve düzenlemenin ilk adımı olduğu konuşuluyor.

Türkiye’de En Çok İzlenen 5 Gündüz Kuşağı Programı

1. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

Ortalama reyting: 4.9 – 5.7

Türkiye’nin açık ara en güçlü gündüz kuşağı programı

Çoğu gün ilk 5’e giriyor

2. Esra Erol’da (ATV)

Ortalama reyting: 4.3 – 5.0

Müge Anlı ile birlikte gündüz kuşağının iki ana liderinden biri

Bazı günlerde ilk 3’e kadar yükseliyor

3. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Show TV)

Ortalama reyting: 2.5 – 3.5

Suç, kayıp ve aile dramı içerikleriyle öne çıkıyor

Özellikle kadın izleyici kitlesinde güçlü

4. Neler Oluyor Hayatta (Kanal D)

Ortalama reyting: 1.5 – 2.5

Daha “soft” içerikli sabah programı

Magazin + yaşam içerikleriyle farklılaşıyor

5. Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Star TV)

Ortalama reyting: 1.5 – 2.5

Aile ve yaşam hikâyeleri üzerine kurulu

Dönem dönem format değişiklikleriyle yayında

