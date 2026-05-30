Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Odak Samsun' vizyonu doğrultusunda şehrin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda hizmet veren ve her biri kentin tarihi ve kültürel zenginliğini farklı bir açıdan yansıtan müzeler, Samsunlu vatandaşların ve şehre gelen misafirlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

SAMSUN (İGFA) - Verilere göre 2026 yılının ocak ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler toplam 86 bin 461 kişiyi ağırladı. Milli Mücadele'nin simgelerinden biri olan Bandırma Vapuru ve Millî Mücadele Parkı Açık Hava Müzesini 40 bin 851 kişi ziyaret ederken Amazon Köyü'nü 25 bin 252 ziyaret etti. Samsun tarihine ışık tutan Kent Müzesi'ni 6 bin 478 ziyaretçi, Havza Atatürk Evi Müzesi'ni 2 bin 859 kişi, Bafra Tütün Müzesi'ni 9 bin 629, Alaçam Mübadele Müzesi'ni bin 141 kişi, Sadi Tekkesi Kuvay-i Milliye Ruhu Müzesi'ni ise 251 kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehir Samsun'umuzda geçmişin izlerini geleceğe taşıyan müzelerimizde misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Her biri farklı bir hikâyeyi anlatan, farklı dönemlere ve kültürel değerlere ışık tutan müzelerimiz tarih, sanat, bilim ve kültürün eşsiz bir buluşma noktası olarak şehrimizin zengin mirasını gözler önüne seriyor. Karadeniz'in incisi Samsun'umuzda geçmişten günümüze uzanan kültürel değerlerimizi keşfetmek ve tarihle iç içe bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize bekliyoruz' dedi.