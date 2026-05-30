Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler yıl boyunca bir yandan merkezi sınavlara akademik hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da çeşitli etkinliklerle motivasyon kazanmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı sosyal belediyecilik anlayışının en büyük parçalarından biri haline getiren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülük ettiği vizyon ile öğrenciler geleceğe umutla bakmayı sürdürüyor.

Öğrencilerin bilişsel gelişimine katkıların yanı sıra psikolojik durumlarını, kaygı ve stres kontrollerini değerlendirmeyi de esas alan kurs merkezleri sosyal etkinlikler kapsamında düzenledikleri konser ile öğrencilere coşkulu bir gün yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen konsere katılan kurs merkezi öğrencileri, sınav stresini Kent Orkestrası'nın eğlenceli ezgileri ile hafifletti. Konser öncesinde ise MERCİ Danışmanlık Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen sunum ile öğrencilerin sınav öncesinde zamanlarını nasıl değerlendirebilecekleri ve stresle baş etme yöntemleri anlatıldı.