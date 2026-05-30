MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı MASMEK tarafından Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında katılımcılar; soğuk porselen, takı tasarımı, resim, punch, yapma eva ve anne-çocuk seramik alanlarında eğitim aldı. Farklı yaş gruplarından yoğun ilgi gören etkinlikler, vatandaşların hem yeni beceriler edinmesini sağladı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyelerde vatandaşlar, kendi el emeği ürünlerini üretmenin mutluluğunu yaşadı. Özellikle 'Anne-Çocuk Seramik Atölyesi' ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak tanırken takı, resim, punch ve soğuk porselen atölyeleri de katılımcıların yaratıcılıklarını sergilemesine fırsat sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat ve yaşam boyu öğrenme faaliyetleriyle vatandaşların sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğini belirtti.