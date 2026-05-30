Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Meyve Ağaçlarında Aşılama' kursu ile üreticilere ve meraklılarına budama ve aşılama eğitimleri verildi. Kursa katılan vatandaşlar, deneyimli mühendislerden meyve budama ve aşılamanın inceliklerini öğrendi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Meyve Ağaçlarında Aşılama' kursu ile üreticilere ve meraklılarına budama ve aşılama eğitimleri verildi. Kursa katılan vatandaşlar, deneyimli mühendislerden meyve budama ve aşılamanın inceliklerini öğrendi.

Yeni tarım uygulamalarını Ordu'ya kazandıran, verim arttırıcı yöntemlerle ekonomik gelirin arttırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra üreticilere ve meraklılarına yönelikte bilgilendirici eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

BUDAMA VE AŞILAMA KURSU HER YIL İLGİ GÖRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi, Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ve Halk Eğitim ortaklığında geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu' bu yılda ilgi gördü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uhdesinde hazırlanan uygulama, ORMEK ve Halk Eğitim kurslarında 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' eğitimleri tamamlandı.

AŞI ORDUSU SAHAYA İNDİ

Biyoinovasyon Şube Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde budamanın temel amacı, genel budama ilkeleri, şekil budaması, verim budaması, kış ve yaz budamaları, budamanın altın kuralları ile bitki hücreleri ve dokusu, bitki organları, bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırma, aşı tekniği, fidan üretimi ve fidan bakımlarına ait tüm detayları anlatıldı. Sınıfta budama makası, aşı bıçağı kullanımı ile başlayan eğitim, saha uygulamaları ile tamamlandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla, mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek, verimi arttırmak ve yaşlanan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor.