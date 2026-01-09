UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ankara'da yaptığı açıklamada Gazze'deki insani krizin derinleştiğini belirterek, İsrail'in UNRWA'ya yönelik uygulamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Filistin davasına güçlü destek verdiğini vurgulayan Lazzarini, Gazze'de kırılgan bir ateşkes sürecinin devam ettiğini, kış şartlarıyla birlikte insani koşulların daha da ağırlaştığını ifade etti. UNRWA'nın tüm kısıtlamalara rağmen bölgede 12 bin personelle hizmet verdiğini belirten Lazzarini, milyonlarca insana su, sağlık ve eğitim desteği sağlandığını söyledi.

İsrail'in UNRWA'yı hedef alan uygulamalarını eleştiren Lazzarini, Ajansın faaliyetlerinin engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarına rağmen İsrail'in iş birliği yapmadığını dile getiren Lazzarini, UNRWA'nın çalışmalarının durması halinde bölgede ciddi bir insani boşluk oluşacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarına dikkat çeken Lazzarini, ülkenin UNRWA'ya verdiği siyasi, ekonomik ve insani destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantının ardından Lazzarini'ye, letişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Gerçeğin Katli - İsrail'in Gazeteciliğe Karşı Savaşı' adlı kitap takdim edildi.