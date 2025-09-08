Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Kitap Kahve ve Yenimahalle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanarak, üniversiteyi kazanan Çayırovalı gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitim Şehri Çayırova’da, Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlanıp hayallerine kavuşan öğrenciler, bugün, Belediye Kültür Salonu’nda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yle bir araya geldiler. ‘En güzel yatırım, eğitime yapılan yatırımdır’ anlayışıyla çalışmalarına devam eden ve şehre bu noktada birçok çalışma kazandıran Başkan Çiftçi, hayallerine kavuşan öğrencilere, üniversiteyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Artık üniversiteli oldunuz, üniversite hayatınız boyunca araştırmalar yaparak, sıradışı bir üniversite hayatı yaşamanızı öneriyorum. Ölene kadar eğitim-öğretim devam ediyor. Üniversite hayatını sadece bir diploma almak amacıyla geçirmeyin. Üniversite, normal yaşamınıza geçmek için önemli bir süreç. Arkadaş ortamınız çok önemli. Emek vermek ve çaba sarf etmek lazım. Üniversite hayatınızda daha disiplinli ve özverili çalışmanız gerek. Ben, her birinize çok değer veriyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere kıymet verdiğimiz için bu ortamları oluşturduk. Ben hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık eylesin, umarım umduğunuz üniversite günlerini yaşarsınız” ifadelerini kullandı.

Program, günün anısına hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.