Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin huzur ve güvenliği ile millî birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi açısından tarihî bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin acıları birlik içinde aşabilecek güce sahip olduğunu vurgulayarak, terörün ülkenin imkân ve enerjisini tüketmemesi, bunun yerine bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerin geleceğine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZVAR: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ TARİHİ ÖNEMDE

Özvar, bu tarihi süreçte üniversitelere de önemli görevler düştüğünü belirterek, ülkenin dört bir yanından milyonlarca gencin bir araya geldiği yükseköğretim kurumlarının kardeşlik mekânları olduğunu söyledi. Bu kapsamda üniversitelere gönderilen yazıyla, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınmasını; akademik araştırmalar yapılmasını, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesini ve elde edilecek bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istediklerini aktardı.

ŞEHİTLER VE GAZİLER UNUTULMADI

Özvar, açıklamasında teröre karşı verilen mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, ailelerine saygılarını sunduklarını ve gazilere şükranlarını ilettiklerini kaydetti.

'Şehitlerimizin aziz hatırası daima milletimizin emaneti olacaktır' diyen Özvar, birlik, kardeşlik ve huzur içinde güçlü Türkiye'nin geleceğine hep birlikte yürüneceğini ifade etti.