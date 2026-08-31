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Bölgedeki eğitim yatırımları ve ortak projelerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği vurgulandı.

Uyanık'da nazik ziyareti için Kemik'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Sercan Kemik, misafirperverliğinden dolayı İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, iki ilçe arasında eğitim alanında yürütülen ortak projeler, kurumlar arası iş birliği imkânları ve eğitim niteliğinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen görüşmede, Trakya genelindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için bölgesel koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ı makamında ziyaret ederek bölgedeki eğitim çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Edirne'de Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ı ziyaret etti. Görüşmede ortak projeler, kurumlar arası iş birliği ve Trakya genelinde eğitim kalitesinin artırılması ele alındı.

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