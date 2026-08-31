İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için başvurular 1 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürecek Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için yeni dönem başvuruları başlıyor.

Koro Şefi Kenan Serhat İnce yönetiminde gerçekleştirilecek çalışmalar için başvurular 1 Eylül - 2 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Türk Halk Müziği'ne ilgi duyan vatandaşların katılabileceği Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu'nda herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayacak. Gençlik Korosu'na ise 16-30 yaş arasındaki gençler başvurabilecek.

SEÇMELER 5-6 EKİM'DE YAPILACAK

Başvuruların tamamlanmasının ardından Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu seçmeleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu seçmeleri ise 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Her iki seçme de saat 18.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Seçmelerin ardından başlayacak çalışmaların tamamı yine Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği'ne gönül veren vatandaşlar ve gençler, belirtilen tarihler arasında başvurularını yaparak İzmit Belediyesi'nin müzik topluluklarında yer alma fırsatı bulabilecek.

Başvuruları online yapmanız için: https://docs.google.com/forms/d/1h8ixBRPDUIJIjIJvAR0yoInnso3ujzULxqP6e03gXRE/edit adresine tıklayabilirsiniz.