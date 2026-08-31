Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek ve ailelerin eğitim yolculuğuna daha yakından eşlik etmesini sağlamak amacıyla 'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri' hazırladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okula başladıkları ilk günden itibaren aileleriyle birlikte eğitim sürecine daha güçlü şekilde dahil olmalarını desteklemek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

'Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri' ile çocukların okula uyum ve gelişim süreçlerinin aileler tarafından daha yakından takip edilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Defterin, öğrencilerin yıl boyunca yaşayacağı deneyimlerin kalıcı bir hatıraya dönüşmesine de katkı sunması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, defterin ön sözünde çocukların eğitim yolculuğunun sağlam temeller üzerinde ilerlemesinde aile ve okul arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Defterlerin çocuklarla ailelerinin birlikte düşünmesine, üretmesine, paylaşmasına ve iletişim kurmasına imkan sağlayacağı belirtilirken, eğitim sürecinde karşılıklı güven ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, çalışmayla öğrencilerin okula uyum sürecinin desteklenmesinin yanı sıra ailelerin de çocuklarının eğitim hayatına daha aktif şekilde eşlik etmesini amaçlıyor.