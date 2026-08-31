Konya'da Karatay Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırladığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde güz dönemi kurs kayıtları başladı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, yeni eğitim döneminde çocukları sanat, kültür, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında birbirinden farklı atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. Sanattan spora, teknolojiden eğitime uzanan zengin içerikli eğitimlerle çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunan akademi, onların üretken, özgüvenli ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlıyor.

12 FARKLI ATÖLYEDE EĞİTİM İMKANI SUNULACAK

Eğitimlerin ücretsiz olarak verildiği akademide öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak farklı atölyeler düzenlenecek. Ahşap Atölyesi (8-13 yaş), Akıl-Zekâ Oyunları Atölyesi (7-11 yaş), Bilişim Atölyesi (8-13 yaş), Çini ve Seramik Atölyesi (8-13 yaş), Dil Atölyesi-İngilizce (7-12 yaş), Dil Atölyesi-Arapça (10-13 yaş), Drama Atölyesi (7-13 yaş), Okuma Atölyesi (7-9 yaş) Resim Atölyesi (7-11 yaş), Müzik Atölyesi (10-13 yaş), Piyano (7-10 yaş), Diksiyon ve Seslendirme Atölyesi (12-15 yaş), Değerler Eğitimi ve Öncü Şahsiyetler Atölyesi (8-9 yaş), Yazarlık Atölyesi (8-9 yaş) gibi farklı branşlardaki atölyelerde 13 hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin güz dönemi eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Eğitimler toplam 13 hafta boyunca devam edecek. Hafta içi eğitimleri 10.00-17.10 saatleri arasında, Cumartesi günü eğitimleri ise 09.30-17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK YAPILACAK

Akademinin sunduğu eğitimlerden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvurular 31 Ağustos - 2 Eylül 2026 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimlere başvurular, akademi.karatay.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini, ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını çok önemsiyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizde hayata geçirdiğimiz birbirinden nitelikli atölyelerle evlatlarımızı sanatla, kültürle, bilimle ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Yeni dönemde de 12 farklı atölyemizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.