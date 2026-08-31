Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına 356 öğrenciyle başladı. Yaklaşık 750 çocuğun eğitim almak için sıra beklediği vakıfta, artan talebe yanıt verebilmek amacıyla kapasite artırma çalışmaları sürüyor.

KONYA (İGFA) - 2016 yılından bu yana otizmli bireylerin eğitim, gelişim ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen SOBE Vakfı; özel eğitimin yanı sıra ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, sosyal beceri eğitimleri, spor ve sanat faaliyetleriyle çok disiplinli bir eğitim modeli uyguluyor. Ailelere yönelik eğitim ve rehberlik çalışmalarıyla da gelişim sürecinin ev ortamında desteklenmesi hedefleniyor.

SOBE Vakfı Eğitim Merkezi'nde 356 öğrenci eğitim ve terapi hizmetlerinden yararlanırken, Meram biriminde özellikle 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik erken müdahale çalışmaları yürütülüyor. Kuruluşundan bu yana binin üzerinde otizmli bireye eğitim desteği sağlayan SOBE Vakfı'nda 457 binin üzerinde eğitim ve terapi seansı gerçekleştirildi. Eğitim süreçleri sonucunda 52 öğrencinin otizm tanı raporu kaldırılırken, 12 otizmli birey istihdama kazandırıldı.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, erken ve doğru eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Bugün 356 öğrencimize eğitim ve terapi hizmeti sunuyoruz. Ancak yaklaşık 750 çocuğumuz eğitim almak için sıra bekliyor. Önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerimizden biri, kapasitemizi artırarak daha fazla çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasını sağlamak' dedi.

Konya'daki eğitim kapasitesini artırmaya yönelik ek bina çalışmalarının sürdüğünü belirten Ak, İstanbul Zeytinburnu'nda hayata geçirilen SOBE şubesinde de öğrenci ön kayıt sürecinin devam ettiğini ifade etti.

SOBE'de elde edilen sonuçların yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Ak, 'Bizim için en büyük başarı, çocuklarımızın hayatında oluşturduğumuz değişim. Onların gelişimine, bağımsızlaşmasına ve sosyal hayata daha güçlü katılmasına katkı sunabilmek en kıymetli sonucumuz' diye konuştu. SOBE Vakfı, yeni eğitim öğretim yılında da eğitim ve terapi hizmetlerinin yanı sıra aile destek çalışmaları, sosyal beceri programları, spor ve sanat faaliyetleriyle otizmli bireylerin gelişimlerini desteklemeye devam edecek.