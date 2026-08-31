Gebze Belediyesi'nin 2026 yılında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere yönelik 12 bin TL'lik eğitim desteği için başvurular başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin üniversite hayatlarının ilk adımında yanlarında olmak ve eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla verilecek destekten, başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler yararlanabilecek.

Eğitim desteğinin tutarı, Gebze Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 12 bin TL olarak belirlenmişti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi 10 bin TL eğitim desteği verilmesine ilişkin teklif meclis gündemine gelirken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlere daha güçlü bir destek sunulması amacıyla tutarın yüzde 20 artırılmasını önermişti.

Başkan Büyükgöz'ün, 'Gelin bunu yüzde 20 artırarak gençlerimize bir jest yapalım.' sözleriyle sunduğu teklif, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmişti. Böylece 2026 yılında üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere sağlanacak eğitim desteği 12 bin TL'ye çıkarıldı.

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Eğitim desteğinden yararlanacak öğrencinin ve velisinin son 6 ay içerisinde Gebze ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor.

Ayrıca öğrencinin 2026 yılında ilk kez Türkiye sınırları içerisinde yer alan devlet üniversitesi lisans bölümlerine yerleşmiş olması veya vakıf üniversitesi lisans bölümlerine en az yüzde 75 burslu olarak yerleşmiş olması şartı aranıyor.

Açıköğretim, uzaktan eğitim, dikey geçiş (DGS) ve yatay geçiş yoluyla yerleşen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında bildirilecek IBAN numarasının veli adına kayıtlı olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.