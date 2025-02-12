Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’nın (ÜNİDES) ikinci döneminde 701 projeye toplam 41 milyon 441 bin 657 lira bütçe ayrıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÜNİDES’in ikinci döneminde proje desteği alan temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, üniversite öğrenci kulüplerinin projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu kapsamda 80 ilden 362 ulusal, 636 yerel olmak üzere toplam 998 projenin başvurduğunu aktaran Bakan Bak, yapılan değerlendirmeler sonucunda 182 ulusal, 519 yerel olmak üzere 701 projenin destek almaya hak kazandığını ifade etti.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1889634097535897615

Gençlerin sivil toplum kuruluşlarında yer almasının önemine değinen Bak, tarım ve yapay zekanın stratejik alanlar olduğunu vurgulayarak, bu alanlardaki çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Üniversitelerde 522 gençlik merkezi bulunduğunu hatırlatan Bak, bu yapıların gençlerin projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.