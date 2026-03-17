Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocukları için 'Şehit Gazi Mobil Uygulaması' üzerinden erişilebilecek tanıtım kartı uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde, 661 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamalarının gerçekleştirileceğini duyurdu. Göktaş, yeni görevlerin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Göktaş, konuşmasında, bugün itibarıyla 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklar için tanıtım kartı uygulamasını başlattıklarını belirterek, 'Daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle kartlarını iade etmiş evlatlarımız, 'Şehit Gazi Mobil Uygulaması' üzerinden tanıtım kartlarına erişebilecekler. Sistemde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız ise e-Ailem üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.' dedi.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için yürütülen kapsamlı hizmetleri de anlatan Bakan Göktaş, bakanlık olarak eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar desteklerin güçlendirildiğini ifade ederek, '2017'den bugüne kadar 868 bin 450 ziyaret gerçekleştirdik. 51 bin 947 atama yaptık; 661 atamayla bu sayı 52 bin 608'e ulaşacak. Ayrıca 255 bin 504 kişiye ücretsiz seyahat kartı sağladık. Barınmadan istihdama, sağlık ve sosyal destekten kültürel etkinliklere kadar şehit ve gazi yakınlarımız için kapsamlı hizmet sunuyoruz.' diye konuştu.

Bakan Göktaş, kurumlar arası işbirliklerine de değinerek, Türk Hava Yolları ve AJET ile ulaşım imkânlarının, Sağlık Bakanlığı ile öncelikli MHRS randevularının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile doğal gaz faturalarında indirimlerin hayata geçirildiğini açıkladı. Özel eğitim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarının ek ücretlerden muaf tutulduğunu ve Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi ile kültürel katılımın artırıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehit ve gazilere gösterilen vefanın devam edeceğini vurguladı ve şehit aileleri ile gazilere sağlıklı ömürler diledi.