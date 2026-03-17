Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda, su zamları, BUSKİ borçları ve şehir yönetimi eleştirileri gündeme geldi. Başkanlar ve meclis üyeleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, meclis üyeleri ve başkanlar arasında zaman zaman tartışmalara sahne olurken, su zamları ve BUSKİ'nin mali durumu toplantının en sıcak gündem maddeleri oldu.

AK Parti Divan Kurulu Üyesi Ahmet Alperen Aydın, önceki meclis toplantısında kendisine yöneltilen hakaret iddialarına açıklık getirerek, 'Ben kimseye hakaret etmedim, hele ki seçilmiş bir belediye başkanına asla. Yanlış anlaşıldım, hepinizden özür dilerim' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Ortadoğu'daki gerilimlere ve İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekerek, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik açısından önemini vurguladı.

'KONULARI VİDEOLARLA DEĞİL, MECLİSE GETİRİN'

AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman ise su zamları ve katı atık bedelleri üzerinden eleştirilerde bulunarak, 'Konuları videolarla değil, meclise getirin' diyerek şeffaf değerlendirme çağrısında bulundu. 'AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak teklifimizi sunduk. Su zamlarıyla ilgili önemli bir artış söz konusu' diyen Kahraman, '12 metreküpten 18 metreküpe çıkarılan düzenleme ve yaklaşık yüzde 30'luk bir zam var. Bunun yanında evsel katı atık bedelleri de yüzde 25'ten yüzde 55'e çıkarıldı. Toplumda da yanlış bir algı oluştu. Faturalarda yer alan 100-135 TL civarındaki katı atık bedelleri, sanki tüm zammı kapsıyormuş gibi gösteriliyor. Oysa durum böyle değil. Biz de bu yüzden hem şeffaflık adına hem de su zamlarının geri alınması için önergemizi verdik. Şu an konu sizde. AK Parti Grubu olarak bu konunun gündeme alınmasını ve komisyonda değerlendirilmesini bekliyoruz' diye konuştu.

Kahraman konuşmasında, halk otobüsü şoförlerinin geçim sıkıntısına da dikkat çekti.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Bursa Valiliği toplantısında bazı partilerin davet edilmemesine tepki göstererek, 'Bursa bir grubun alacağı kararlarla yönetilemez. Bursa üç buçuk Bursalının kararları ile yönetilir.' dedi. Akbulut ayrıca Ekrem İmamoğlu davasını örnek göstererek adaletin tarafsızlığı ve şeffaflığının önemine değindi.

CUMHUR İTTİFAKI 'HAYIR' DEDİ'

CHP'li Yücel Akbulut AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman'ın zamlar ile ilgili yaptığı eleştiriye de cevaben, 'Biz bu maddeyi meclisten geçirdik. O mecliste biz EVET dedik Cumhur İttifakı HAYIR dedi. Teşekkür ediyorum' diye konuştu. Akbulut'un cevabı sonrası konuşma yapan AK Partili Sinan Kahraman ise 'burada bir heyecan ile laf cambalığı yapılıyor' yorumunda bulundu.

'BUSKİ İŞ YAPAMAZ DURUMDA'

Grup sözcülerinin konuşması sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin mali durumunu ve borçlarını anlattı.

'BUSKİ artık iş yapamaz, kredilerini ödeyemez duruma geldi' diyen Başkan Bozbey, 'Hatta geçen yıl Büyükşehir Belediyesi bütçesinden, yaklaşık 1 milyar lira, BUSKİ'nin hizmetlerini yapabilmesi ve kısıtlı da olsa hizmet verebilmesi için aktardık. Bunu defalarca söyledik, gerçek bu. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. Benim dizdim sattım yok, ama vatandaşıma söz verdim; olduğu gibi anlatacağım. Mecliste dediler ki 'Küçük esnaf da dahil olsun.' Örneğin Atatürk bedelleriyle ilgili, bir bakkalın bir çeşmesi var, 50-60 lira ödeyecek. Bir metreküp suyun bedeli büyükşehir belediyeleri arasında hâlâ çok düşük; 52 lira. Diyelim ki bakkal 2 metreküp su kullandı, ama gelen fatura 200-300 liraya yakın. Bunu da anlatmıştım. Değerli arkadaşlar, gerçek bu' diye konuştu.

'Biz her şey dahil bir metreküp için 52 lira alıyoruz' diyen Başkan Bozbey, şunları kaydetti:

'Yüzde 86 birinci kademe, yani yaklaşık 12 metrekareye kadar su kullananlardan oluşuyor. Daha az kullananları da çıkardık; esas mağdur olanlar onlar. Eğer katı atık bedeli getiriyorsanız, kullanıma göre alınmalıydı. Ama şimdi 2 metreküp kullansa da, hiç kullanmasa da aynı bedel ödeniyor. Bunu dile getirdim. Şu anda BUSKİ'nin durumu buz gibi, batmış durumda. Paralar çalınmış, müdahale edilmesi gerekiyor. Biz hizmetlerin yapılması için uğraşıyoruz. Köylerimizin depolarına bir bakın; vatandaşlar sağlıklı su içiyor mu? Alt yapıyı yapmak, arıtma testlerini tamamlamak zorundayız. Nilüfer Çayı'nı temizlemek istiyorsak önce BUSKİ bunu yapmalı, temiz suyu oraya ulaştırmalı.

'BUSKİ BORCU 25 MİLYAR 400 MİLYON TL'

Bozbey, BUSKİ'nin hizmet üretebilmesi için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yaklaşık 1 milyar lira aktarıldığını belirterek, '2024 Ekim'de BUSKİ'nin borcu 25 milyar liraya çıkacağını söyledik, gerçek oldu; borç 25 milyar 400 milyon lira' diye konuştu.

BAŞKANLAR ARASINDA GERGİN ANLAR

Başkan Mustafa Bozbey'in konuşması sonrasında meclis üyeleri tarafından gergin anlar yaşandı.

Meclis toplantısına dahil olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey arasında katı atık bedellerinin su faturalarına eklenmesi ve su faturalarının artması nedeni ile iki başkan arasından gergin anlar yaşandı.

Öte yandan meclis gündeminde görüşülen Mudanya Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile Bursa Jeotermal Enerji AŞ'nin sermaye artırımı oy çokluğu ile reddeilirken, Gemlik Körfezi'nde Karsak Deresi ıslahı için gerekli kamulaştırmalar oy çokluğu ile kabul edildi. B40 Balkan Şehirleri Ağı üyeliği ile ilgili süreç komisyona geri çekildi.