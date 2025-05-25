Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği “Üni Uçuş Günleri”ne 25 üniversite havacılık toplulukları ile birlikte toplam 557 kişi katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu Öğrencileri ile birlikte düzenlediği 4. Üni Uçuş Günleri büyük katılımla yapıldı.

Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde 23 Mayıs’ta başlayan etkinlikler, büyük ilgi gördü. Bu yılki programa uçuş okullarının yanı sıra 25 üniversiteden havacılık toplulukları da dahil olmak üzere toplam 557 kişi katıldı. Katılımcılar, iki gece boyunca etkinlik alanında çadırlarda kamp kurarak uçuş günlerine katıldı.

Etkinlik boyunca kostümlü uçuşlar, serbest uçuşlar, spor turnuvaları ve açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirildi. Kostümlü uçuş yarışmasında renkli kostümler ve yaratıcı fikirler gökyüzüne taşındı. “Badem” ve “Sonat” isimli köpeklerin de uçuş gösterisine katılması, etkinliğe neşe kattı. Etkinlikler kapsamında gençler, ateş başı sinema, voleybol turnuvası, badminton, speedball ve mini oyunların keyfini çıkardı.

Etkinlikte; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Şirin Arıbaş, Nilüfer Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

“DİJİTAL ÇAĞIN UMUDU SİZLERSİNİZ”

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin enerjisi ve ilgisinin kendilerine umut verdiğini belirtti. Nilüfer’in gençlere ve kadınlara değer veren bir kent olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Buradaki gençlerin enerjisi, üretkenliği ve doğaya saygılı tavrı bizleri geleceğe dair umutlandırıyor. Bu toprakları koruyarak, sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla hep birlikte büyüteceğiz. Sizler dijital çağın öğrencilerisiniz. Umudumuz sizlersiniz” dedi.

KOSTÜMLÜ UÇUŞLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Başkan Şadi Özdemir yarışmalarda derece elde eden gençlere ödüllerini de verdi.

Üni Uçuş Günleri’nde gerçekleştirilen “Kostümlü Uçuş Festivali”nde yarışmanın birincisi, “Kovboy” kostümüyle katılan Ankara Üniversitesi öğrencileri Kıvanç Kılıç ve Selem Demir oldu.

Yarışmanın ikincisi “Shrek ve Fiona” kostümleriyle katılan Ankara Üniversitesi öğrencileri Melike Öner ve Emre Bulut, üçüncü ise “Muhteşem Yüzyıl” kostümleriyle katılan Çukurova Üniversitesi öğrencileri Melikşah Hatipoğlu, Yusuf Coşgun, Kağan Şanlıtürk, Gülsüm Toprak, Rabia Küçükoğlu, Kevser Sever ve Hazal Çiçek oldu. Yarışmaya katılan “Badem” isimli köpek de madalya ile ödüllendirildi.

Program, Ateş başı & Kırmızı Halı Defilesi ve DJ Performans ile sona erdi. Gençler gece boyunca eğlenerek unutulmaz bir etkinlik yaşadı.