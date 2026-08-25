Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Eczacılar Birliği 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Süleyman Cahit Ceylan ile yönetimini ziyaret etti. Görüşmede kentin ihtiyaçları, belediye hizmetleri ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Eczacılar Birliği 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi Süleyman Cahit Ceylan ile yönetim kurulunu ziyaret etti.

Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan'ın da katıldığı ziyarette, Kütahya'nın ihtiyaçları ve sürdürülen belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, belediye ile meslek odaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve kentin farklı dinamikleriyle ortak akıl çerçevesinde yürütülebilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretmek için atılabilecek adımlar da ele alındı.

Belediye Meclis Üyesi Süleyman Cahit Ceylan'ın şehre yönelik çalışmalara sunduğu katkıların da değerlendirildiği buluşmada, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.