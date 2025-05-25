Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi’ni ziyaret ederek Akademi Giriş Sınavı (AGS) kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Genç öğretmenlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, sınava hazırlanan kursiyerlere AGS’de başarılar diledi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin adeta 6’ncı üniversitesi gibi eğitim ve kültür, sanat hizmeti sunan kuruluşu KAYMEK, zengin kurs içerikleri ile ücretsiz ve kaliteli hizmetini hız kesmeden sürdürürken Başkan Büyükkılıç da bu hizmetleri yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesisi’ni ziyaret ederek Akademi Giriş Sınavı (AGS) kursu öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK eğitmenlerinden kurs hakkında bilgiler alarak, genç öğretmenlerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

KAYMEK AGS kursu kursiyerleri de ücretsiz ve kaliteli kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek sunulan imkânlardan dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

KAYMEK AGS Kursu kursiyerlerinden Kübra Coşkun, KAYMEK’in kursu ile sınava hazırlık sürecinde çok fazla ilerleme kaydettiğini belirterek, “Eylül-Ekim ayından beri geliyorum. Sınava kadar devam edeceğiz. Hocalarımızla beraber başaracağımıza da inanıyorum. Çok fazla ilerleme kaydettiğimi ve bunu atama ile sonuçlandıracağımı düşünüyorum. Hepsi de buradaki hocalarımızın ve başkanlarımızın sayesinde. Emeği geçen herkese, başkanlarımıza, hocalarımıza ve diğer çalışanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ile İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp de eşlik etti.