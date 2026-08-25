Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Yürüyüşü, Elif Buse Doğan konseri ve bir dizi etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu şehre yayacak. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursalıları zafer coşkusuna ortak olmaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında etkinliklerle dolu kutlama programı planladı. Etkinlikler çerçevesinde 30 Ağustos günü saat 20.00'de Heykel'den başlayan Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün nihayete erdiği noktada saat 21.00'de Elif Buse Doğan Zafer Bayramı konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yâd eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, zaferimizin coşkusunu hep birlikte paylaşmak için tüm hemşerilerimizin etkinliklerimize katılımını bekliyoruz' diyerek Bursalıları kutlama programına davet etti.

KÜLTÜRPARK'TA ZAFER KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağı etkinliklere, Kültürpark Göl Kenarı'nda 25 Ağustos Salı 20.30-22.30 saatleri arasında düzenlenecek Türk Halk Müziği konseriyle start verilecek. Program dahilinde Kültürpark Göl Kenarı'nda 26 Ağustos Çarşamba günü 20.30-22.30 saatleri arasında Türk Halk Müziği, 27 Ağustos Perşembe günü aynı saatlerde Türk Sanat Müziği konserleri düzenlenecek. 28 Ağustos gecesinde ise Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sahne alacak.

SU SPORLARI ŞAMPİYONASI BURSA'DA

30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle Türkiye İzeltaş Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışı, 28-29-30 Ağustos tarihlerinde İznik İzzet Peşte Su Sporları Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında Şehreküstü Metro İstasyonu Çıkışı ve Bursa Kent Meydanı'nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Pazar günü de 19.00-20.00 saatlerinde Heykel UNESCO Meydanı ve Bursa Millet Bahçesi'nde Türk Bayrağı dağıtımı yapılacak.

İLÇE ŞENLİKLERİNİN SON DURAĞI GÖKDERE

Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede 3 Temmuz'dan bu yana düzenlenen Bursa'nın Fethinin 700. Yılı İlçe Şenlikleri'nin sonuncusu, 29 Ağustos Cumartesi günü Gökdere Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü Gazi Orhan Parkı'nda 10.00-16.00 saatleri arasında '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Atatürk Temalı Pano Tasarım' etkinliği yapılacak. Aynı gün Mudanya Basketbol Sahası'nda saat 12.00'de 30 Ağustos 3x3 Sokak Basketbolu organizasyonu düzenlenecek.

HAVACILIK ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yunuseli Hava Kampüsü'nde 30 Ağustos Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bursa Havacılık Şöleni gerçekleştirilecek. Aynı gün Yıldırım Huzurevi'nde de 14.00-23.00 saatleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı tertip edilecek. Heykel UNESCO Meydanı'nda 'Şanlı Tarihten, Güçlü İstikbale' Açık Hava Sergisi ziyarete açılacak.