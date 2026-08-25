BURULAŞ, Şehreküstü BursaRay İstasyonu'ndaki asansörün fiziksel müdahale sonucu zarar gördüğünü açıkladı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, sorumluların tespiti halinde adli ve hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

BURSA (İGFA) - BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda 24 Ağustos'ta yaşanan asansör arızasına ilişkin BURULAŞ'tan açıklama geldi.

Yapılan incelemelerde, asansördeki arızanın teknik bir sebepten değil, fiziksel müdahale ve temas sonucu oluşan zarardan kaynaklandığı tespit edildi.

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BURULAŞ, kamuya ait tesis ve ekipmanlara verilen zararın yalnızca maddi kayba yol açmadığını, aynı zamanda diğer yolcuların ulaşım hizmetlerinden sağlıklı şekilde yararlanmasını da olumsuz etkilediğini belirtti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Olayın sorumlularının belirlenmesi amacıyla güvenlik kamera görüntüleri üzerinden çalışma başlatılacağı bildirildi. Kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında, kamu malına verilen zararın karşılanması amacıyla gerekli adli ve hukuki süreçlerin başlatılacağı açıklandı. BURULAŞ, vatandaşlara da toplu ulaşım tesisleri ve ortak kullanım alanlarının özenli kullanılması çağrısında bulunarak kamu malına zarar verecek davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Kaynak: RSS