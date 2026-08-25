Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca'nın Okçular Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangınında 500 adet ot balyası zarar gören üretici Fethi Erken için harekete geçti. Büyükşehir ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, çalışmaların tamamlanmasının ardından üreticiye gerekli destek sağlanacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın ve doğal afetlerden zarar gören üreticilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ortaca ilçesi Okçular Mahallesi'nde 23 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen ahır yangınında üretici Fethi Erken'e ait 500 adet küçük kare ot balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personeli bölgeye giderek üretici Fethi Erken'i ziyaret etti ve hasar tespit çalışmalarını başlattı.

BAŞKAN ARAS'IN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın geçmiş olsun dileklerini Fethi Erken'e ileten ekipler, yangının neden olduğu zararı yerinde inceledi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından üreticinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteklerin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN ZOR GÜNÜNDE YANINDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de Ula'nın Portakallık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ahır yangınında 1500 adet küçük kare ot balyası ile 4 büyükbaş hayvanını kaybeden üretici Yüksel Altan'a destek olmuştu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticiye kesif yem ve kaba yem desteği sağlanarak üretimin devamlılığına katkıda bulunulmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlerden etkilenen üreticilerin kayıplarının azaltılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki destek çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS 'HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN VE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Üreten, toprağına sahip çıkan çiftçimizin emeği bizim için çok kıymetli. Yangın, afet ya da başka bir olumsuzluk karşısında hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretici ayakta kalırsa Muğla'nın bereketi, tarımı ve geleceği de güçlü olur. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin ve emeğiyle geçinen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.