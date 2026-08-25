Bursa'da Yenişehir Belediyesi, 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'ni 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenleyecek. Konserler, tarım fuarı ve kurtuluş etkinliklerinin yer alacağı festivalde Manuş Baba, Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.

BURSA (İGFA) - Yenişehir'in kültürünü, tarımsal üretim gücünü ve sosyal yaşamını bir araya getiren Uluslararası Altın Biber Festivali için geri sayım başladı.

Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek festival, 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında beş gün boyunca devam edecek. Ortak akıl anlayışıyla hazırlanan festival programında tarımdan kültür ve sanata, geleneksel değerlerden eğlenceye kadar toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler yer alacak.

FESTİVAL MEVLİD-İ ŞERİF İLE BAŞLAYACAK

Festival programı 2 Eylül Çarşamba günü saat 16.45'te Çınarlı Camii'nde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için okunacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. Aynı akşam saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde Balkan Panayırı düzenlenecek. Balkan Halk Oyunları Şöleni'nin gerçekleştirileceği gecede Rumeli Ayhan ve DJ Ersin Şen sahne alacak.

Festivalin önemli ayaklarından biri olan Tarım Fuarı, 3 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda kapılarını açacak. Tarım sektörünün temsilcileri ile üreticileri bir araya getirecek fuar, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 3 Eylül'de saat 12.30'da Kapalı Pazar Alanı'nda 'Kırsalda Hibe ve Destekler' konulu panel gerçekleştirilecek. Yenişehir'in en önemli ekonomik değerlerinden biri olan tarımın festival programının merkezinde yer almasıyla, üreticilerin sektör temsilcileri ve tarımsal yeniliklerle buluşturulması hedefleniyor.

Festivalin ikinci gününde geleneksel hale gelen Toplu Sünnet Şöleni de gerçekleştirilecek. 3 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Osmangazi Millet Bahçesi'nden Toplu Sünnet Konvoyu hareket edecek. Ardından saat 19.00'da Su Deposu Kır Düğün Salonu'nda Toplu Sünnet Şöleni düzenlenecek. Günün finalinde ise sevilen sanatçı Manuş Baba, saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde Yenişehirlilerle buluşacak.

AYDİLGE YENİŞEHİR'DE SAHNE ALACAK

Festivalin üçüncü günü olan 4 Eylül Cuma, saat 17.00'de Bisiklet Yarışı gerçekleştirilecek. Akşam programında ise kültür ve sanat etkinlikleri ön plana çıkacak. Saat 19.00'da Yenişehir Belediyesi Tiyatro Grubu, 'Yenişehir Biber Festivali Özel Programı' ile sahne alacak. Ardından Mavi Düş Gençlik konser verecek. Saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Yenişehirlilerle buluşacak. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Aydilge, saat 21.30'da Osmangazi Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

FESTİVALİN GALA GECESİNDE CENGİZ KURTOĞLU RÜZGÂRI

Festivalin en yoğun programlarından biri 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de Derviş Eroğlu Bulvarı'ndan Heykel Meydanı'na Festival Gala Korteji düzenlenecek. Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, saat 21.30'da sahne alacak. Kurtoğlu, yıllardır hafızalarda yer eden şarkılarını bu kez Yenişehir'de binlerce müzikseverle birlikte seslendirecek.

Festivalin son günü olan 6 Eylül Pazar, aynı zamanda Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olması dolayısıyla özel programlara sahne olacak. Saat 10.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, saat 11.00'de Tarihi Belediye Meydanı'nda Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu canlandırılacak. Saat 12.00'de Kıblepınar ve Selimiye şehitlikleri ziyaret edilecek. Akşam saat 19.30'da Halk Oyunları Şöleni gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek festival, saat 21.30'da Mavi Düş konseriyle sona erecek.

BAŞKAN ÖZEL: 'FESTİVALİMİZİ ORTAK AKILLA HAZIRLADIK'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını, Yenişehir'in üretim gücünü, kültürünü ve değerlerini bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Festival programını ortak akıl anlayışıyla oluşturduklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, '11. Uluslararası Altın Biber Festivalimizi yine ortak akıl anlayışıyla hazırladık. Oluşturduğumuz komisyonlarla festivalimizin her aşamasını istişare ederek Yenişehir'imizin beklentileri ve değerleri doğrultusunda şekillendirdik. Tarımımızın ve Yenişehir biberimizin festivalimizin merkezinde olduğu; kültürümüzü, geleneklerimizi, sanat ve eğlenceyi de içinde barındıran dolu dolu bir program hazırladık' dedi.

'TÜM BURSA'YI YENİŞEHİR'E DAVET EDİYORUM'

Beş gün boyunca Yenişehir'de büyük bir hareketlilik yaşanacağını belirten Başkan Ercan Özel, 'Manuş Baba'dan Aydilge ve Cengiz Kurtoğlu'na kadar birbirinden değerli sanatçılarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarım Fuarımız, Balkan Panayırımız, Toplu Sünnet Şölenimiz, yarışmalarımız, kortejimiz ve kurtuluş programlarımızla 7'den 70'e herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir festival olacak. Yenişehir'imizin bereketini, kültürünü ve misafirperverliğini hep birlikte göstereceğiz. 2-6 Eylül tarihleri arasında tüm Yenişehirli hemşehrilerimi ve Bursa'nın dört bir yanından vatandaşlarımızı festival coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.