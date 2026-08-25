Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, güneşin doğuşu ve barılışının en güzel izlendiği 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, 26 Eylül'de müzik, dayanışma ve sosyal sorumluluğu buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek 'Rotary Engellilerle Zirvede XXIV - Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden engelli bireyler, Rotaryenler ve müzikseverler Nemrut'un zirvesinde bir araya gelecek.

Etkinlikte genç şarkıcı Eylül Ergül, gitarist Onur Aymergen ile birlikte sahne alacak.

Akbank Caz Festivali, İstanbul Caz Festivali, Akra Caz Festivali ve Moskova Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda sahne alan Eylül Ergül, 2024 yılında dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ile de aynı sahneyi paylaştı.

Nemrut Dağı'nda sahne alacak olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Eylül Ergül, 'Dünyanın sekizinci harikası olarak anılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı gibi eşsiz bir tarihi ve turistik alanda konser vermekten, aynı zamanda böylesine anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

Konser için gitarist Onur Aymergen ile özel bir repertuvar hazırlayan Ergül, Adıyaman türkülerini kendi düzenlemeleriyle yorumlayacaklarını belirtti.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emrah Candar, projenin bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirileceğini belirterek, Nemrut'un zirvesinde hem engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek hem de 'Çocuk Felcine Son' mesajını güçlü biçimde duyurmak istediklerini ifade etti.

26 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve Rotary'nin uzun yıllardır sürdürdüğü 'Çocuk Felcine Son - End Polio Now' mücadelesine destek verilmesi amaçlanıyor.