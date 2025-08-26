10 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, 2025 yılını 2,5 milyon ton un ihracatıyla kapatmaya hazırlanıyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, sektörün artık yüksek kaliteli, nitelikli unlar ve katma değerli ürünler üzerinden yeni bir döneme girdiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Makarna ihracatında İtalya’nın ardından 2. sırada, bisküvi ihracatında 187 ülkeye ulaşan geniş pazar ağıyla lider ülkelerden biri olan ve bulgurda da dünya ihracat lideri konumundaki Türkiye, 2025 yılını da 2,5 milyon ton un ihracatıyla kapatarak yine ihracat şampiyonu olmaya hazırlanıyor.

Buğday ithalat yasağının kalkmasıyla birlikte sektörde ivmenin arttığını belirten IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye’nin yıllık un üretim kapasitesi yaklaşık 32 milyon ton. Hem yurt içi hem yurt dışı pazar için 12,5 milyon ton un üretimi gerçekleştiriyoruz. Dünya genelinde un değirmenciliğinde kapasite kullanım oranı yüzde 65 civarında iken, Türkiye’de bu oran yüzde 49 seviyelerinde. Bu, sektörde ciddi bir atıl kapasite olduğunu gösteriyor. Buğday ithalat yasağının kalkmasıyla birlikte kapasite kullanım oranlarında artış gözlemliyoruz. 2025 sezonunda yaklaşık 18 milyon tonluk buğday rekoltesi bekliyoruz” diye konuştu.

Sektörün artık yüksek kaliteli, nitelikli unlar ve katma değerli ürünler üzerinden yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Ulusoy, “Dökme un yerine nitelikli un ve nihai ürünler ile yapılacak ihracat, 10 kata varan katma değer yaratma potansiyeline sahip. Geleceğin rekabet avantajı, yüksek proteinli, kaliteli unlarda ve bu unlardan üretilen dondurulmuş simit, lahmacun, kruvasan, pizza tabanı, hazır kek karışımı gibi katma değerli ürünlerde olacak" dedi.

3-6 Eylül 2025’te İstanbul’da gerçekleşecek olan 4. IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi, Rusya, Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri, Kazakistan, Orta Asya Cumhuriyetleri, ABD, Orta Doğu ve Afrika’dan 1000’in üzerinde sektör profesyonelini ağırlayacağını belirten Dr. Eren Günhan Ulusoy, hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticileri ile değirmen makineleri, laboratuvar ekipmanları, lojistik, depolama ve paketleme tedarikçileri bu etkinlikte buluşacağını söyledi.

Bu yılın ana teması ise “Tarımda Kadının Yeri” olarak belirlendiğini kaydeden Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Dünya genelinde ise toplam gıdanın yarısını kadınlar üretiyor. Tarımda kadın emeği, gıda arz güvenliğinin görünmez kahramanı. O nedenle kadınların sektördeki liderliklerini güçlendirmek ve bu emeği görünür kılmak için bu temayı gündemimize aldık. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve IAOM ABD Başkanı Scott Martin açılış konuşmalarını yapacak. Ayrıca alanında öncü kadın panelistler ile kapsamlı bir kongre programı gerçekleştirilecek" diye konuştu.