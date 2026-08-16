Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında JAK ve SAK timlerinin gerçekleştirdiği arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarında 58 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin son bir aylık çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

15 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında JAK timleri 51 olaya müdahale ederken 57 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

JAK ekiplerinin müdahale ettiği olaylarda mahsur kalan 33, kaybolan 16 kişi ile paraşüt kazasında yaralanan 1 kişi ve İngiltere uyruklu 1 kişi ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 kişi de JAK ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.

SAK TİMİNDEN DE HAYATİ MÜDAHALE

SAK timleri ise rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 1 vatandaşı kurtardı. Jandarma Genel Komutanlığı, arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz' mesajını verdi.