İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik taraftarı koruyan polise teşekkür ederek, tribünlerde holiganizme geçit verilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik bir taraftarı koruyan polise teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya paylaşımında tribünlerin çocukların korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı alanlar olması gerektiğini belirterek, duyarlı polisin çocuğu şefkatle koruduğunu ve yaşanan gerginliği sağduyuyla sonlandırdığını ifade etti.

'Türk Polisi; masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır' diyen Bakan Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla izin verilmeyeceğini ve çocukların huzurunun her zaman korunacağını vurguladı. Çiftçi, minik taraftarın gözlerinden öptüğünü belirterek, görev yapan polis memuruna ve tüm emniyet teşkilatına başarılar diledi.

POLİS CANIMIZI VE SEVDİKLERİMİZİ EMANET ETTİĞİMİZ CAN YOLDAŞIMIZDIR????????



Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir.



Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği: pic.twitter.com/sk8HFn4ES2 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 16, 2026

GÖZALTI İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatırlanacağı gibi dün gece maç sırasında Gençlerbirliği tribünlerinden bir kişi, babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına tepki göstermiş, araya görevli polis memurlarının girmesine, çevredekilerin tepkilerine rağmen minik taraftarın forması zorla çıkarttırılmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamış, olayda şüpheli hakkında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ve 'Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarıyla gözaltı kararı verildiğini bildirmişti.