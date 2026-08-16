Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz bölgesinde, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangını, havadan, karadan ve denizden yürütülen yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.
MUĞLA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına uçak ve helikopterlerle havadan, karadan ekiplerle müdahale ederken; yolun bittiği noktalara arazözler, Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma gemileriyle denizden ulaştırıldı.
Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve ekiplerin gayretiyle #YeşilVatan için omuz omuza mücadele verildi.
Destek veren tüm kurumlara, gönüllülere, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür eden OGM, 'Geçmiş olsun Muğla' mesajı yayımladı.
???? KONTROL ALTINDA— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 16, 2026
Marmaris Aksaz'da, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınını kontrol altına aldık.
Havadan uçak ve helikopterlerimizle, karadan ekiplerimizle; yolun bittiği yerde ise Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileriyle arazözlerimizi denizden: pic.twitter.com/U0feNVm6PV