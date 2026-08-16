Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz bölgesinde, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangını, havadan, karadan ve denizden yürütülen yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

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MUĞLA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına uçak ve helikopterlerle havadan, karadan ekiplerle müdahale ederken; yolun bittiği noktalara arazözler, Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma gemileriyle denizden ulaştırıldı.

Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve ekiplerin gayretiyle #YeşilVatan için omuz omuza mücadele verildi.

Destek veren tüm kurumlara, gönüllülere, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür eden OGM, 'Geçmiş olsun Muğla' mesajı yayımladı.

Kaynak: RSS