Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz bölgesinde, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangını, havadan, karadan ve denizden yürütülen yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

MUĞLA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına uçak ve helikopterlerle havadan, karadan ekiplerle müdahale ederken; yolun bittiği noktalara arazözler, Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma gemileriyle denizden ulaştırıldı.

Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve ekiplerin gayretiyle #YeşilVatan için omuz omuza mücadele verildi.

Destek veren tüm kurumlara, gönüllülere, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür eden OGM, 'Geçmiş olsun Muğla' mesajı yayımladı.

???? KONTROL ALTINDA



Marmaris Aksaz'da, karadan ulaşımın mümkün olmadığı sarp arazide çıkan orman yangınını kontrol altına aldık.



Havadan uçak ve helikopterlerimizle, karadan ekiplerimizle; yolun bittiği yerde ise Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemileriyle arazözlerimizi denizden: pic.twitter.com/U0feNVm6PV — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 16, 2026