Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Balıkesir'de sigorta eksperi Murat Muslu'ya yönelik saldırının ardından hem saldırıya ilişkin adli sürecin hem de yetkisiz ekspertiz faaliyeti iddialarının takip edildiğini açıkladı. Dernek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

BALIKESİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), Balıkesir'de meslektaşları Murat Muslu'ya yönelik saldırının ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklamada, saldırının ardından yalnızca kınama açıklamasıyla yetinilmediği, olayın ilk andan itibaren hem adli hem de idari yönden takip edildiği belirtildi.

TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Okan Gökeer, Marmara Bölge Temsilcisi Bülent Kabacan, Balıkesir İl Temsilcisi Mustafa Yaren, Balıkesir Koordinatörü Güven Bora Çelik, Bursa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren eksperler ve dernek avukatı, Balıkesir'de bir araya geldi. Saldırıya uğrayan Murat Muslu'nun ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinin iletildiği, bölgedeki meslektaşlarla olay ve bundan sonraki hukuki sürecin değerlendirildiği aktarıldı.

Aynı gün ilgili meslek kuruluşları ve sektör paydaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirildi.

'EKSPERTİZ YALNIZCA YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILABİLİR'

Görüşmelerde, sigorta eksperliği faaliyetinin yalnızca mevzuatla yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülebileceği vurgulandı. Eksperlik yetkisi bulunmayan kişilerin sahada ekspertiz faaliyeti gerçekleştiremeyeceğini belirten TÜSED, ekspertiz amacıyla sahaya gelen kişilerin eksper kimliklerinin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Dernek ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkisiz faaliyetlerin önlenmesi konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmaları ve sürece aktif katkı sağlamalarını istedi.

Görüşmeler sonrasında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurularının, eksperlik yetkisi bulunmaksızın ekspertiz faaliyeti yürüttüğü iddia edilen kişiler ile eksperlik yetki ve unvanını bu kişilere kullandırdığı iddia edilenler hakkında hazırlandığı belirtildi.

TÜSED açıklamasında, konunun yalnızca meslektaşlarına yönelik saldırıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sigorta eksperliği yetkisinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması meselesinin de bulunduğunu vurguladı. Açıklamada, 'saha görevlisi', 'denetim uzmanı', 'araştırmacı', 'ofis personeli' veya 'şirket görevlisi' gibi farklı unvanların, eksperlik yetkisi bulunmayan kişilere mevzuat kapsamında yalnızca sigorta eksperlerine tanınan mesleki faaliyetleri yürütme hakkı vermeyeceği savunuldu.

TÜSED, somut tespit bulunması halinde yetkisiz şekilde ekspertiz faaliyeti yürütenler ile bu kişilere eksperlik yetkisini kullandırdığı belirlenenler hakkında adli ve idari süreçlerin işletilmeye devam edeceğini açıkladı.