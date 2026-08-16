Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli ile 7 işletme sorumlusu gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ile uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 16 Ağustos 2026'da tespit edilen 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 11 şüpheli ile işletmelerde görevli 7 sorumlu yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.