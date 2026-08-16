Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl hasat sezonunun 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini belirterek, 'Bu da bütün zamanların rekoru' dedi. Yumaklı, çiftçilere ayrıca anız yakmama çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde buğday hasadına katıldı. Biçerdövere binerek hasat yapan Yumaklı, tarım sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasat döneminin sonuna yaklaşıldığını belirten Yumaklı, bu yılın son 66 yılın en iyi yağışlarının görüldüğü dönemlerden biri olduğunu söyledi. Arpa ve buğday hasadının yüzde 93 oranında tamamlandığını belirten Yumaklı, sezonun 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, 'Allah nasip ederse hasat sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru' ifadelerini kullandı.

'ÜRETİMİMİZİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Buğdayın anavatanı olan Türkiye'de stratejik ürünlerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, iklim değişikliği ve diğer olumsuzlukların etkilerini azaltmak amacıyla özellikle tohum geliştirme, üretim ve hasat yöntemleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Üretimin en büyük gücünün çiftçiler olduğunu vurgulayan Yumaklı, toprağa emek veren tüm üreticilere teşekkür etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasat döneminin başından itibaren üreticilerin ürünlerini almak için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Bakan Yumaklı, bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındığını açıkladı. Sezon başında 600 noktada alım yapılmasının planlandığını belirten Yumaklı, ihtiyaç doğrultusunda bu sayının 769 noktaya çıkarıldığını bildirdi. Türkiye'nin tarımsal üretim gücüne yönelik dezenformasyonları eleştiren Yumaklı, ülkenin tarımsal kapasitesinin yanlış bilgilerle gölgelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

YUMAKLI'DAN ÇİFTÇİLERE 'ANIZ YAKMAYIN' ÇAĞRISI

Hasat döneminin ardından anız yangınlarına karşı da uyarılarda bulunan Yumaklı, anız yakmanın toprağa ve canlılara zarar verdiğini, ayrıca ormanlık alanlara yakın bölgelerde yangınların büyümesine neden olabileceğini söyledi. Geçmiş yıllarda özellikle Karabük, Eflani ve Kastamonu çevresinde ağır orman yangınlarının yaşandığını hatırlatan Yumaklı, üreticilere 'Lütfen anız yakmayın' çağrısında bulundu. Anız yakma uygulamasının ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, hasadın tamamlandığı bölgelerde il ve ilçe tarım müdürlüklerinin üreticileri anızın toprağa karıştırılması ve bunun sağlayacağı faydalar konusunda bilgilendireceğini belirtti.