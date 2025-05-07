Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Özdil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Oda olarak bir farklı projeyle farkındalık yaratmak üzere bir çalışmaya daha imza attı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil, ücretsiz sosyal medya ve yapay zeka eğitimi vermeye başladıklarını belirterek, eğitimi almak isteyenlerin Oda'ya müracaat etmelerini istedi.

Yapılan çağrı sonrasında geçtiğimiz günlerde Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası toplantı salonunda kayıtlı üyelere özel olarak, üretken yapay zekâ araçlarının iş süreçlerine entegrasyonu konusunda kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.

Muhammed İkitepe’nin aktardığı bilgiler sayesinde, üyelerimiz dijitalleşmenin pratik yollarını uygulamalı olarak deneyimledi.

Çalışmalar hakkında edinilen bilgilere göre eğitim ile sosyal medyanın temelini genel bir çerçevede öğrenmek, Sosyal medya dünyasında işletme ve bireysel hesaplarınızı doğru bir strateji doğrultusunda kullanmayı, kurumsal planlama ve sosyal medya yönetimi sağlamak, sosyal medya eğitiminde hizmetin, markanın ya da kişinin söylemleri, iletişim dili ve strateji geliştirmesinden sayfaların takip edilerek daha uygun yönetilecek bir şekilde araçların öğrenilmesi ayrıca potansiyel müşteri trafiğini artırma, iş ve hizmet ararken ya da tam tersi şekilde bir hizmet ya da ürünü satarken doğru network ağında beslenip geliştirmeye ve çalışma prensiplerini kavrayarak daha başarılı düşünme biçimleri alabilecek konuma gelmek denildi.

Oda Başkanı Mehmet Özdil; tek amaçlarının Ümraniye esnafının daha modernize ve günün teknolojik gelişmeleri hususunda bir nebze olsun fayda sağlamak olduğunu belirterek, normalde ücretli olarak sunulan eğitimi, oda üyelerine ücretsiz olarak sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.