Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı çağdaş eğitim sistemini hayata geçiren, günümüz dünyasında çağdaşlık yolunda, bilimde, ilimde ilerlemiş ülkelerin örnek olarak aldığı Köy Enstitülerinin 85. kuruluş yılında, 5 Akademik Bilim Kurulunun hakemliğinde 9 Akademisyenin bildiri sunduğu 'AYDINLANMA

YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ' konulu sempozyum İstanbul Bakırköy Belediyesi Kongre Merkezinde yapıldı.

İstanbul Bahçelievler Kültür ve Çevre Derneği, Bakırköy Kent Konseyi ve Bakırköy Belediyesi öncülüğünde düzenlenen AYDINLANMA YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ; konulu sempozyum 4 Mayıs 2025 pazar günü İstiklal Marsı ve saygı duruşunun ardından Bahçelievler Çevre

ve Kültür Derneği Başkanı Avukat Ahu Karaibrahimoğlu’nun ve Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Aziz Koçal’ın selamlama konuşmaları ile başladı.



Giresun Değerlerine Sahip Çıkıyor

Av. Ahu Karaibrahimoğlu yapmış olduğu açılış konuşmasında, Cumhuriyet tarihinde eğitim alanında en köklü devrimleri gerçekleştiren Hasan Ali Yücel 'in ve Köy Enstitülerini Giresunlu akademisyen ve tarih bilimcilerce ilk defa bir sempozyumla anılacak olmasına dikkat çekerek Giresunluların bir kez

daha Giresun’un bir değerine sahip çıktığını ifade etti. Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Aziz Koçal ise Hasan Ali Yücel 'in sadece Türkiye'de değil dünyada da

tanındığını, uygulamaya koymuş olduğu, eğitim sistemi ile kalkınmanın şehirlerin aksine Köy aydınlanması ile başlayacağını ifade ettiğinin altını çizerek, bu eğitim sisteminin günümüzde de birçok ülkede uygulandığına dikkat çekti.



Milletvekili Elvan Işık Gezmiş; Hasan Ali Cumhuriyetle Özdeşleşmiş Önemli Bir Şahsiyettir Sempozyumda söz alan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise yapmış olduğu protokol konuşmasında, günümüz eğitim sistemine değinerek, daha güçlü, daha modern ve çağdaş bir Türkiye için Köy Enstitüleri gibi bir eğitim sistemiyle mümkün olabileceğini belirtti. Giresun dışında ilk kez Giresun STK tarafından düzenlenen ve akademik düzeyinin bu kadar yüksek bir sempozyumun yapılmasının Giresun adına gurur verici olduğunu söyledi. Önceki dönem CHP İstanbul milletvekili Emine Gülizar Emecan ve Lâdik Öğretmen Okulu Derneği LADER adına söz alan Erkan Öncü yapmış olduğu konuşmalarında Köy Enstitülerinin kapanması ile bugünkü eğitim sistemini sisteminde büyük

boşluk oluşturduğunu belirttiler.



Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas; Hasan Ali Yücel, Giresun için değerli bir şahsiyettir Ak Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas AYDİNLANMA YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ sempozyumuna göndermiş olduğu mesajında; katılımcılara ve sunum yapan akademisyenlere selamlarını ileterek, Hasan Ali Yücel’in Giresun için değerli bir şahsiyet ve bilim insanı olduğunu vurguladı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu; Giresunlular İçin Tarihi Bir Adım Sempozyumun açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitülerinin Türk insanının aydınlanma yolunda atılan en önemli bir adım olduğunu, her köye bir öğretmen bir sanatçı, bir ziraatçı, bir aydın olarak giden sıradan köy çocuklarının kısa zamanda yüzde doksanından fazlasında okul olmayan Anadolu'da birer meşale olup ışık saçtığını ifade etti.

Hasan Alı Yücel’in Torunu Ali Eronat; Hasan Ali Yücel Anadolu’da Bir Işıktır

AYDINLANMA YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ sempozyumunda aile tarihi hakkında önemli bilgiler veren Torun Ali Eronat ise Anadolu'da bugün bile var olan, insan sevgisinin, ulus sevgisinin geçmişteki Köy Enstitülerinin bir mirası olduğunu vurgulayarak, birçok yerde konuşmacı

olarak katılmış olduğum davetlerine aksine bugün burada çok değerli akademisyenlere Giresunlularla bir arada olmanın kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi. Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin aydınlanma sürecine ve uyarısına büyük katkı sunacağını da ifade eden Torun Eronat, Giresun insanının bur kez daha tarihi ve kültürel bir şahsiyeti olan Hasan Ali Yücel’e sahip çıktığının altını çizdi.

Dokuz Akademisyen, Üç Tarihçi, İki Konusunda Uzman Eğitimci

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı çağdaş eğitim sistemini hayata geçiren, günümüz dünyasında çağdaşlık yolunda, bilimde, ilimde ilerlemenin 85. Kuruluş yılında, 5 Akademik Bilim Kurulunun hakemliğinde 9 Akademisyenin bildiri sunduğu AYDİNLANMA YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ Sempozyumu bu zamana kadar yapılan en kapsamlı etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim reformlarına öncülük eden, düşünce dünyamıza derin izlerbırakmış olan Hasan Âli Yücel’in yaşamı, fikirleri ve Köy Enstitülerine olan katkıları sempozyumdakapsamlı şekilde anlatılırken, sempozyuma ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Eğitimci Ali Öztürk ve Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu'nun yapmış olduğu oturumlarıbitiminde Sempozyum Sonuç Bildirgesini ise Avukat Orhan Kılıç okudu. Sempozyum bitimindekatılımcılara paketleri taktım edildi ve Bahçelievler Çevre ve Kültür Derneği lokalinde Bilim Kurulu ve

akademisyenlere Dernek Başkanı Ahu Karaibrahimoğlu tarafından bir yemek verildi.

AYDINLANMA YOLUNDA HASAN ALİ YÜCEL VE KÖY ENSTİTÜLERİ Sempozyum bildirileri en kısa sürede basili olarak yayınlanarak okuyuculara sunulacak.