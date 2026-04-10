Emotion Coaching Enstitüsü Türkiye Kurucusu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nalan Kuru, ULUTEK Teknopark bünyesinde kurduğu girişimiyle akademik bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Girişim fikrinin İngiltere'de yürüttüğü doktora sonrası çalışmalar sırasında şekillendiğini belirten Kuru, duygusal zekânın eğitim, çocuk gelişimi ve kurumsal iletişim üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Prof. Dr. Kuru, ULUTEK Teknopark'ın sunduğu ekosistem desteğinin girişiminin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, 'ULUTEK'in sağladığı ofis imkânları, mentorluk desteği ve girişimcilik ağı, projeyi hızlı bir şekilde uygulamaya almamıza olanak sağladı' dedi.

PROF. DR. NALAN KURU: 'BİLİM HALKLA PAYLAŞILMALI'

Emotion Coaching Enstitüsü ile tanışmasının ardından aldığı eğitimlerle Türkiye'de önce uygulayıcı, ardından lider uygulayıcı olan Prof. Dr. Nalan Kuru, enstitü tarafından verilen 'senior' unvanını alan dünyadaki tek isim oldu. Akademisyenlerin sahip olduğu bilgi ve deneyimin toplumla buluşmasının önemine işaret eden Kuru, 'Hocalarımızın çok kıymetli birikimleri var. Bilimsel bilgiyi okuyup öğrenip bunu hayata geçirecek kişi sayısı sınırlı. O yüzden bilim halkla paylaşılmalı. Türkiye'de akademik girişimciliğin geleceği var, olmalı ve desteklenmeli' ifadelerini kullandı.

ULUTEK Teknopark bünyesinde yürütülen 'Herkes İçin Duygusal Zekâ Eğitimi Web Portalı' projesiyle Prof. Dr. Nalan Kuru, duygusal zekânın yalnızca akademik başarıyı destekleyen bir unsur değil; sosyal yaşamı, aile ilişkilerini ve iş hayatını şekillendiren temel bir beceri alanı olduğuna dikkat çekiyor. Empati, öz farkındalık, duygu düzenleme, iletişim becerileri, liderlik, sorumlu karar alma ve problem çözme gibi sosyal-duygusal öğrenme başlıklarını merkeze alan portal, bu yetkinliklerin toplum genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.