Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, 'Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.

İmalat sanayinde yıllık yüzde 2,4, sermaye malında ise yüzde 12,8'lik bir artış söz konusu. Şubat ayı ihracatındaki ivmelenmeye paralel olarak sanayi üretiminde de canlanma olacağına işaret etmiştik. Bununla birlikte, ihracattaki sınırlı artış ve iç talepteki zayıf görünüm üretim tarafına güçlü yansımasa da yüksek teknolojideki yüzde 30,6'lık artış dikkat çekiyor' dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu 'Mart ayında yüzde 6,4 azalarak 21,9 milyar dolara gerileyen ihracat rakamı, gelecek ay sanayi üretimine yavaşlama olarak yansıyabilir. Kurlar üzerinde artan baskının reel sektöre etkilerini hissetmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız geçtiğimiz günlerde kefalet desteğiyle ihracat odaklı sektörlere yönelik bir kredi paketini devreye alacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla finansmana erişim noktasındaki her adımın sanayicimizi destekleyeceğine inanıyoruz' ifadesini kullandı.