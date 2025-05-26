BURSA (İGFA) - Kurumsal kaynak planlama sistemleri arasında dünya çapında önemli konumda olan SAP çözümleri, şirketlerin dijital dönüşümünde kilit rol oynuyor. Bu alanda ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren S4CON, sektörel ihtiyaçlara özel geliştirdiği kullanıcı dostu yazılımlarla şirketlerin operasyonel verimini artırıyor. Firmanın kurucu ortağı Emre Turan, hedeflerinin global rekabette öne çıkan bir teknoloji firması olmak olduğunu söyledi.

“MUTLU ÇALIŞAN, MUTLU MÜŞTERİ”

Kurumsal yazılım sistemleri üzerine birikime sahip üç ortak tarafından kurulan S4CON, SAP danışmanlığı sürecinde sahada edindikleri gözlemlerden yola çıkarak hayata geçirildi. S4CON Kurucu Ortağı Emre Turan, “Daha önce birlikte çalıştığımız firmalarda danışman olarak yer aldığımızda, müşterilerin sistemleri verimli kullanamadığını, bazı süreçlerin eksik kaldığını ve sistemin çoğu zaman tam olarak anlaşılamadığını fark ettik. Bu noktada, ‘Eksiklerin yaşanmadığı bir yapı mümkün mü?’ diye düşünmeye başladık ve çözüm odaklı bir ekip kurduk. S4CON’u mutlu çalışanların olduğu, bu sayede mutlu müşterilerin de ortaya çıktığı bir yapı olarak hayal ettik.” dedi.

GLOBAL VİZYON, YERELDEN YÜKSELİYOR

Sektörlerin temel dinamiklerine uygun, kullanımı kolay, standartlaştırılmış çözümler sunmayı amaçladıklarını belirten Emre Turan, “Kağıt, otomotiv, ilaç ve inşaat gibi sektör liderleriyle çalışıyoruz. Bursa, sanayisi çok güçlü ve SAP çözümlerine ihtiyaç duyan çok sayıda firmaya ev sahipliği yapıyor. Biz de bu ihtiyaca cevap vermek için konumlandık. Kullanıcı dostu paket programlar geliştirerek müşterilerimizin SAP sistemlerinden en iyi verimi almasını sağlıyoruz. Bu çözümleri sadece büyük firmalara değil, büyümek isteyen tüm firmalara ulaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda her işe üç farklı gözle bakıyoruz: patron, çalışan ve danışman. Bu çok yönlü bakış açısı, ortaya çıkan çözümün gerçekten ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir olmasını sağlıyor. Amacımız şirketleri kişiden bağımsız, sorunsuz işleyen yapılar haline getirmek. Böylece verimlilik artıyor, operasyonlar mükemmelleşiyor. SAP gibi güçlü bir altyapıyı doğru kullanan firmalar çok daha hızlı büyüyor. Biz de bu yolculukta onların çözüm ortağı olmak istiyoruz. Uzun vadede, bu alanda faaliyet gösteren global firmalarla rekabet edebilecek düzeyde bir marka yaratmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ULUTEK TEKNOPARK’TAN AR-GE GÜCÜYLE DESTEK

S4CON’un büyüme sürecinde en önemli destekçilerinden birinin ULUTEK Teknopark olduğunu belirten Turan, bu sayede hem teknik altyapı hem de inovasyon kültürü anlamında önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Turan, “7/24 açık ofislerden, farklı firmalarla kurulan iş birliği ağı ve düzenlenen sosyal ve profesyonel etkinliklere kadar birçok alanda ULUTEK bize değer katıyor. Burada yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları sayesinde paket programlarımızı sürekli geliştiriyor ve sektörel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebiliyoruz.” dedi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise “ULUTEK olarak yalnızca teknolojiyi değil, sürdürülebilir başarıyı da destekliyoruz. Firmalarımızın ortaya koyduğu vizyon, hem iş yapış biçimi hem de sunduğu çözümlerle örnek teşkil ediyor. Bu girişimlerimizin gelişmesini desteklemek bizim için stratejik bir öncelik.” ifadelerini kullandı.