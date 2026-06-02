İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ, 1-3 Temmuz 2026 tarihlerinde Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) Avrasya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından ulaşım uzmanlarını bir araya getirecek konferans, sürdürülebilir ve akıllı toplu ulaşım alanında önemli iş birliklerine zemin hazırlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir, temmuz ayında toplu ulaşım alanındaki önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacak. İzmir'de 26 yıldır raylı sistem ulaşım hizmeti veren İzmir Metro AŞ, 100'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği tarafından düzenlenen UITP Avrasya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. 1-3 Temmuz tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek konferans, dünyanın farklı ülkelerinden ulaşım uzmanlarını bir araya getirecek.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR DÜZENLENİYOR

UITP Avrasya Konferansı; metro, tramvay, otobüs ve çok modlu ulaşım sistemlerinin planlanması ve işletilmesinin yanı sıra dijitalleşme, yapay zekâ, karbonsuzlaşma, elektrifikasyon ve türel sıçrama gibi başlıklarda kamu otoritelerini, işletmecileri, teknoloji sağlayıcılarını ve akademi dünyasını bir araya getirecek.

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenli olarak gerçekleştirilen bölgesel etkinlikler, küresel ölçekte iyi uygulamaların ve yeni teknolojilerin paylaşılmasına olanak sağlıyor. Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir enerji ve dijital biletleme gibi alanlarda bilgi paylaşımına zemin hazırlayan konferans, aynı zamanda uluslararası finansman ve yatırım fırsatlarına erişim imkânı sunuyor. Kurumlar arası iş birlikleri ve ortak projeleri de teşvik eden UITP; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş ağıyla, sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşım politikalarının geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği, dünya genelinde 100'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üyeye sahip küresel bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor. Birliğin üyeleri arasında belediyeler, ulaşım işletmeleri, kamu otoriteleri, özel sektör temsilcileri ve araştırma kuruluşları yer alıyor. UITP Avrasya Konferansı gibi prestijli bir organizasyonun İzmir'de düzenlenmesi, kentin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve konumunu güçlendirirken, İzmir Metro AŞ'nin teknik ve kurumsal kapasitesine de önemli katkılar sunacak.