Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 02 Haziran Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.