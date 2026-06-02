Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan belediye personeliyle bayramlaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Zabıta ekiplerinden hizmet binasında görev yapan personele kadar tüm çalışanları ziyaret eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fedakârca görev yapan personellere teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesine katkı sağlayan belediye personeliyle bir araya geldi. İlk olarak Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi yanında hizmete açılan yeni Zabıta Karakolu'nda görev yapan zabıta personelini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra belediye hizmet binasında çalışan personelin odalarını tek tek gezerek bayramlarını kutladı.

Personelle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, belediyede işlemlerini gerçekleştirmek üzere bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Bayram süresince Kayseri genelinde vatandaşların huzurlu bir süreç geçirdiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu başarının arkasında gece gündüz demeden çalışan belediye personelinin büyük emeği olduğunu vurguladı.

'Bayram-seyran demeden hemşehrilerimize hizmet götürmek için durmaksızın çalışıyoruz' diyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden, nerede hizmete ihtiyaç varsa orada görev yapan kardeşlerimizin emekleri çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yüzlerini güldürmek ve hizmet kalitesini daha da artırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden fedakârca görev yapıyorsunuz. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum.' İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretleri kapsamında personelle bayramlaşırken, belediyede bulunan vatandaşların da bayram sevincine ortak oldu.