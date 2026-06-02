Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte mangal, semaver ve açık ateş yakılmasının yasak olduğu alanlarda denetimlerini sıklaştırdı.

KOCAELİ (İGFA) - 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yasaklı alanlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde mangal ve açık ateş kullanımına yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar ekiplerin bilgilendirme ve uyarılarıyla giderilirken, vatandaşlara da kurallar hakkında bilgi veriliyor.

MANGAL, SEMAVER VE AÇIK ATEŞ YASAK

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan park, sahil, millet bahçesi, doğal yaşam alanı, yürüyüş yolu, rekreasyon alanı, kent parkı ve yeşil alanlarda mangal, semaver ve açık ateş yakılmasına izin verilmiyor. Uygulama; çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha sağlıklı yararlanması ve olası yangın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla sürdürülüyor.

DENETİMLER YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Büyükşehir Zabıtası, özellikle yaz döneminde yoğun ilgi gören sahil alanları, millet bahçeleri, doğal yaşam parkları ve rekreasyon alanlarında denetimlerini artırdı. Ekipler, vatandaşların ortak kullanım alanlarından güvenli ve huzurlu şekilde yararlanabilmesi için kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların park, sahil ve yeşil alanlardan temiz, güvenli ve huzurlu şekilde faydalanabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Yetkililer, mangal ve açık ateş yasağına uyulması konusunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirterek, karşılaşılan olumsuzlukların 153 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.