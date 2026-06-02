Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası'nda çalışan personel tek tek bayramlaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi personeliyle tek tek selamlaşarak bayramlarını tebrik eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mize hizmet ederken gönül belediyeciliği ile hizmet eden büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Türkiye'de en çok hizmet eden belediyelerden bir tanesiyiz. Bu kapsamda Türkiye'de en çok okul, en çok sağlık ocağı, en çok Kur'an kursu, en çok sosyal tesis ve en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Türkiye'de en çok iş makinesi alan belediyeyiz. Araç parkurumuzu yeniledik. Fidan değil ağaç dikerek, Melikgazi'mize zamandan kazandırdık. 7 senede parklarımızın sayısı artı, yeşil alan miktarımız da arttı. Bu hizmetleri sizlerle birlikte yapıyoruz. Bunlar sizlerin eseri' dedi.