Bursa Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştireceği geleneksel sünnet şöleniyle 200 çocuk, aileleriyle birlikte bu özel günün heyecanını doyasıya yaşayacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Kent Konseyi iş birliği ile geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni, 16 Ağustos Pazar günü Bağlarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 20.00'de başlayacak programda, sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte şölen coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan 40 mahalleden 200 çocuğun katılacağı organizasyon öncesinde çocukların sünnet işlemleri, özel hastanelerde uzman sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sağlık kontrolleri ve sünnet işlemleri tamamlanan çocuklar, kendileri için hazırlanacak şölen programıyla gönüllerince eğlenerek, bu özel günün mutluluğunu aileleriyle paylaşacak. Düzenlenecek şölen atmosferiyle her çocuğun kendisini özel hissedeceği etkinlik kapsamında çeşitli sürprizler ve hediyeler de çocuklara takdim edilecek.