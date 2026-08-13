Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (BESOB) ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete BESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra oda başkanları da katıldı.

Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rıza Tekin'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, birliğin son dönemde hayata geçirdiği çalışmalara ve yeni dönem hedeflerine değindi.

Bilgit, BESOB'un; esnaf ve sanatkarların ekonomik ve sosyal imkanlarını geliştirmeye yönelik hayata geçirilen BESOB Esnaf Kart projesinden afetlere müdahale kapasitesini güçlendiren ve AFAD akreditasyon sürecini tamamlayan BESAK arama kurtarma ekibine, mesleki eğitim çalışmalarından sosyal sorumluluk projelerine kadar farklı alanlarda yürütülen faaliyetlerini anlattı.

Ortak aklın önemine vurgu yapan Bilgit, Bursalı esnaf ve sanatkarların sorunlarının ve taleplerinin Ankara'da daha güçlü şekilde duyulması gerektiğini vurguladı. Başkan Bilgit, 'Bursa, Türkiye ekonomisine yön veren, üretim gücü ve ticaret geleneğiyle her zaman öncü olmuş bir şehir. Bu güçlü yapının temel taşlarından biri de esnaf ve sanatkarlarımızdır. Dolayısıyla Bursa esnafının talep ve beklentilerinin ülke gündeminde hak ettiği karşılığı bulmasını, sesinin Ankara'da daha güçlü duyulmasını önemsiyoruz. Bursa'nın gücünün esnaf teşkilatımızın üst kuruluşlardaki temsiline de yansıması gerektiğine inanıyoruz' dedi.

YİĞİNER: 'BURSA DAHA GÜÇLÜ TEMSİL EDİLMELİ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ev sahipliği için BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit nezdinde tüm üyelere teşekkür eden TŞOF Genel Başkanı ve TESK Genel Başkan Adayı Mehmet Yiğiner de, Bursa'nın Türkiye ekonomisi ve esnaf teşkilatı açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Bursa'nın sahip olduğu ekonomik potansiyel, esnaf ve sanatkar sayısı ve teşkilat yapısıyla önemli şehirlerin başında geldiğini belirten Yiğiner, Bursa'nın TESK çatısı altında daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.