Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, küresel ölçekte elde ettiği başarıyla dünya genelinde düzenlenen 214 maraton arasında 31.'liğe yükseldi.

MERSİN (İGFA) - Bu yıl, 'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu; sporculara sunduğu yüksek standartlar, güçlü organizasyon yapısı ve uluslararası katılım düzeyiyle, Mersin'in spor alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen maratona; Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtadan 34 ülkeden toplam 2 bin 97 sporcu katıldı. Geniş uluslararası katılım, Uluslararası Mersin Maratonu'nun her yıl artan küresel bilinirliğinin somut bir göstergesi oldu.

Maratonun elit yarışlarında elde edilen dereceler de organizasyonun dünya çapındaki konumunu güçlendirdi. 42K Maratonu'nda Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, 2:07:14'lük derecesiyle parkur rekoru kırarken; Kadınlar Kategorisi'nde Kenya'dan Rebecca Sirwanei Tauni, 2:25:35'lik derecesiyle birinciliği elde etti.

ULUSLARARASI TAKVİMDE HIZLA YÜKSELEN BİR ORGANİZASYON

2024 yılında koşulan 203 maraton arasında 49. sırada iken; yüksek rekabet düzeyi, rekor performanslar ve organizasyon kalitesi sayesinde Uluslararası Mersin Maratonu, 2025 yılında dünya genelinde koşulan 214 maraton arasında 31. sıraya yükseldi.

Bu başarı, maratonun kısa sürede kat ettiği gelişimi ve uluslararası takvimde hızla yükselen bir organizasyon haline geldiğini de açıkça ortaya koydu.