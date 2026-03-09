Pendik Ağrılılar Derneği tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen birlik ve beraberlik iftar programında Ağrılı hemşeriler aynı sofrada buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı programda dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Pendik Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmetlatif Yaşlı, iftar programında yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunu güçlendirdiğini belirterek hemşerilerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Yaşlı, 'Pendik'te yaşayan Ağrılı hemşerilerimizle aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Yoğun katılımın sağlandığı iftar programımızda gönüller bir oldu, dostluklarımız daha da güçlendi. Bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize, destek veren kıymetli dostlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Pendik Ağrılılar Derneği olarak hemşeriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Yaşlı, sosyal ve kültürel faaliyetlerle Ağrılıların bir araya gelmesini sağlayan etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti. Düzenlenen iftar programında hemşeriler bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşarken, program birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.