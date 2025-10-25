Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi'nin gündelik yaşamın tarihini sandıklardan çıkarıp bugüne taşıdığı 'Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri' üç aşamalı değerlendirme sürecinin ardından Turizm Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde begonvillere gizlenen pencerelerinin arkasında, dar bir sokağa açılan kapısının önünde, geniş avlusunda hikayeler biriktiren Antalya Kaleiçi evlerinin tarihi Muratpaşa Belediyesi'nin Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri projesinde bir araya getirdi.

Arşivler tarandı, fotoğraflardan elde edilen ipuçlarının peşine düşüldü, eskisiyle yenisiyle evlerin sahipleri bulundu, Kaleiçi sakinleriyle görüşüldü. Anlatılan öyküler derlendi ve yıllara uzanan tarih ortaya çıktı.

1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun Kaptan'ın konağı, mahallesinde 40 yıl muhtarlık yapan Kont Salih'in evi, mübadeleyle gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi, dönemin Antalya Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir'in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağıbu belgesel serisinin öne çıkan hikâyelerinden bazıları oldu.

Üç etabı tamamlan projeyle Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı. Belgeseller, yapıların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu çalışması, 22-24 Ekim tarihleri arasında ANFAŞ EXPO Center'da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı (ATF25 Türkiye) kapsamında Turizm Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, fuar kapsamında düzenlenen törenle takdim edildi.