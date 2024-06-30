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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, 23 Kasım 2021'de Paris'te imzalanan ve 7515 Sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan ekli "Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi"nin ilişik beyanla birlikte onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'ne ilişik beyanla birlikte onaylanması hakkındaki karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan milletlerarası sözleşmeye göre, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar yayımlandı.