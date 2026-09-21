Emine Erdoğan, New York İklim Haftası 2026'nın açılış törenine katıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede alışkanlıkların ve sistemlerin değişmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen New York İklim Haftası 2026'nın Açılış Töreni'ne katıldı.

Etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, insan faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturduğu yükün iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu belirterek, iklim krizi karşısında izlenecek yolun ele alındığını ifade etti. Çözümün yalnızca atıkların azaltılmasından değil, alışkanlıkların ve zihniyetin de değiştirilmesinden geçtiğini belirten Erdoğan, doğayla ilişkinin ölçü ve adalet temelinde yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.

'BİREYİ ÇÖZÜMÜN BAŞ AKTÖRÜ HALİNE GETİRİYOR'

Sıfır Atık hareketinin bu anlayıştan doğduğunu belirten Erdoğan, yaklaşımın iklim krizi karşısında bireyi yalnızca gözlemci olmaktan çıkararak çözümün parçası haline getirdiğini ifade etti. Erdoğan, küçük adımların yaygınlaşarak toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla ise kalıcı bir sisteme dönüşebileceğini belirterek, Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak benimsenmesi için dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.

New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerin yanı sıra yeni alışkanlıklara ve ortak sorumluluğun ortak eyleme dönüşmesine katkı sağlamasını dileyen Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.